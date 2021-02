KLÕPS | Kas Elina Born tõesti mõtleb Rootsi Eurovisioni eelvõistlusel osalemisele?

Jaanuari algul selgus uudis, et Eestit kahel korral Eurovisonil esindanud Laura osaleb sel aastal põhjanaabrite soomlaste eurolaulul looga "Play", mille autorid on Laura ise, Karl-Ander Reismann ja Reinis Straume.

"Kogu sündmuse ettevalmistus on kestnud juba 4 kuud ning see on minu jaoks olnud enneolematu kogemus. Siinse maa publiku ootused mõistagi teised kui see, millega harjunud oleme, aga lähen tegema suurepärast esitust ja mõeldes kandideerinud lugude arvule, tunnen, et olen enda jaoks suure võidu juba saavutanud, olenemata lõpptulemusest," sõnab Laura vaimustusega.