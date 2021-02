VIDEO | Martin Repinski lööb käe läbi jäätunud "autoklaasi"

Jekaterina räägib esimest korda, kuidas tema suhe Martiniga arenes ning milliseid kriise on neil olnud meedia teravdatud tähelepanu tõttu. Ka tunnistab Jekaterina, et ei tundnud end poliitikas kindlalt ja vahetas seepärast ala – ta tegeleb nüüd laulmisega. Jekaterina usub, et Martin on talle ainus ja õige, kellega abielluda ja kunagi ka laps saada. Ta eelistab intervjuud anda vene keeles, kuna tema eesti keel on veel üsna konarlik.