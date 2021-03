Imre Kaas Eesti Laulust: ohutusjuhised on antud telesaate korraldamiseks nii, et kõik nõuded oleksid täidetud

"Eesti Laulu osas suhtleb Terviseamet korraldajatega aktiivselt. Meie regiooni juht on nendega pidevas suhtluses ja andnud neile ka ohutusjuhiseid, kuidas korraldada seda telesaadet nii, et kõik nõuded oleksid täidetud. Minul selle kohta andmed puuduvad, kas just igapäev suheldakse. Igal juhul meil on see otseliin loodud. Neil on kontaktid omavahel olemas. Kui meil tekib küsimusi, siis meie võtame ühendust ja vastupidi," ütles Imre Kroonikale.