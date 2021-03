Tomi Rahula Eesti Laulu finaalist: kui tööandja ütleb, et sa teed testi või ei tule tööle, siis sa teed selle

Kui pärast teise poolfinaali lõppu oli finaali toimumise osas kõik üsna selge, siis nädalapäevad tagasi andis vabariigi valitsus teada, et peatavad siseruumides avalike ürituste korraldamise. Kuigi Eesti Laul pole avalik üritus, siis terviseameti sõnul kehtivad neile samad reeglid.

"Eks iga päev on uus ja võib alata uute muudatustega. Eks me läheme sellega kaasa. Me oleme kogu aeg ühenduses terviseameti ja kõikide spetsialistidega, kõik on kontrolli all ja nii ongi," sõnas Rahula laupäevase finaali eel.

Märks naljatas, et kuna spordiüritused ning liikumisüritused vaimupuudega inimestele on lubatud, siis nendes tingimustes saab ka Eesti Laul ära peetud.

"Kui sa küsid nii, siis on Eesti Laul ka spordiüritus. Teise asjana, tegu on telesaatega ja oleme selles plaanis üle vaadanud koosseisud, ning neid veelgi vähendanud. Et meeskonnas ja võistlejate tiimides veelgi alla saada," lisas Rahula, öeldes ka, et koroonatestid tehakse kõikidele töötajatele ja võistlejatele, kes laupäeval Saku Suurhalli tulevad.

Kõrvits uuris, kuidas Rahula sai kõik inimesed nõusse testi tegema, sest paljudel on raskuseid isegi kümneks minutiks maski ette panemisega, et kaubanduskeskust külastada.

"Kui tööandja ütleb, et sa teed testi või ei tule tööle, siis sa teed selle testi," vastas Rahula. "Kõik mõistavad ja saavad aru. See ei ole selleks, et me õudselt tahaks neid asju neile ninna toppida."

Rahula lisas, et viimased pool aastat pole artistidel esinemisi olnud ning pole mõtet protesti märgiks rinda kummi ajada. Osalejatele tehakse kiirtestid, et teha kindlaks, kas nad on nakkuse edasi kandjad või ei.

Laupäevaseks finaaliks ei vähendata loomekollektsioonide koosseise, vaid vaheesinejate ning ERRi poolse personali liikmeid, samuti ka pressi.

Rahula rõhutas ka suurhalli suurust, öeldes, et esinejate ja personali hajutamine on seal väga viisakas. "Kui me kõik oleme testitud, siis me oleme nii-öelda puhtas mullis," ütles Rahula.