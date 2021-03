Ott Lepland hakkas vabatahtlikuks päästjaks: tegemist on ääretult olulise ja ühiskonnale väga vajaliku positsiooniga

Tõnis Milling läks vabatahtlikuks politseinikuks 2007. aasta pronksiööl. "Üks asi on see, et see adrenaliin. See, et sa saad teha midagi sellist, mis paneb sul endal vere keema. Loomulikult on siin mu enda huvi mängus, et kui ma pean kinni roolijoodiku, kes võib-olla mõni aeg hiljem sõidaks surnuks minu lähedase inimese, siis see on väga tugev panus," ütles ta "Ringvaates".