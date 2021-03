Endine Eesti Laulu peaprodutsent Mart Normet pärast finaali: oli üks tugevamaid aastaid muusikalises mõttes

Normet tunnistas, et on kindlasti ka asju, mida ta oleks teinud teistmoodi, aga neist ei tohiks rääkida vahetult pärast saate lõppu, vaid pigem siis, kui uut šõud planeeritakse. "Praegu on emotsioonid laes ja need on laes ka korraldustiimil, kes andis endast absoluutse maksimumi. Kõike seda tuleks rääkida siis, kui hakatakse uuesti tööd tegema," arvas ta.

"Praegu tuleks mõelda, kuidas võtta maksimum Uku esinemisest Eurovisionil. Tal on nii vägev tiim, kõige rahvusvahelisem tiim, kes on Eestist Eurovisionile läinud," tunnistas Normet.

Varasemate aastatega võrreldes on endise peaprodutsendi arvates Ukus rohkem salapära, põhjamaisust, kargust ning dünaamikat. Samuti meeldis talle see, et esinemises oli ka üllatust. "See oli väga küps number, millega Eurovisionile minna. Ta on saanud nii palju head nõu, et midagi juurde anda... Noh, eks nad ise nuputavad," ütles Normet.