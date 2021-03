Disklahv, ebaedu, pika ninaga jäämine ja koroonakriis: loe, kuidas on kulgenud Uku Suviste raske teekond Eurovisioni poole!

2011

Uku esimene katse Eurovisionil kaasa lüüa oli 2011. aastal. ETV saates "Ringvaade" selgus aga, et Eesti Laul 2011 konkursilt kõrvaldati Uku Suviste lugu "Jagatud öö".

Põhjus: Indrek Hirve poolt kirjutatud sõnu on juba kasutatud Indrek Kalda 2006. aasta kogumikul "Jagatud armastus".

"Mina kuulsin sellest eile hommikul, kui Rein Rannap helistas ja küsis, kas minuga on ühendust võetud sel teemal. Minu jaoks oli see üllatus ja Reinu jaoks ka väga suur šokk," rääkis Suviste toona. "Me ise ei olnud seda kuulnud, sellest ei teadnud eriti midagi ka loo sõnade autor Indrek Hirv."

"Indrek on saatnud sõnu välja nagu ta saadab Rannapile ja paljudele kolleegidele, kellega ta on koos töötanud, et keegi teeks mõne ilusa loo. Indrek Kalda poolt ei tulnud tagasisidet, et see lugu on valmis."