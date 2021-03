Endine eurolaulu produtsent Juhan Paadam Uku Suviste võidust: ei oleks oodanud

"Ei oleks oodanud," ütleb Paadam alustuseks kommenteerinud Uku Suviste võitu. "Minu ennustus kolmest superfinalistist läks ikkagi sellegipoolest kolmandiku võrra viltu. Ehk Sissi nii head esitust ja korralikult ülesvõetud numbrit ma ei oodanud. See, et Koit jäi välja, oli mulle väike üllatus. Suur üllatus oli Sissi edasipääs," lausub ta.

Samas märgib Paadam, et tema jaoks polnud suur üllatus see, et välismaine žürii Sissit nii kõrgelt hindas. "Zürii ja publiku maitse alati peaaegu erinev," tunnistab Paadam.

Kui uurida Paadamilt, mismoodi võiks Eurovisionil minna, paneb ta kõigile südamele, et praeguste ennustustega Rotterdamis tasub olla ettevaatlik. "Kogu materjal ei ole veel koos. See tähendab kõik 41 riiki pole veel oma lugusid valinud. Nende asjadega tuleb olla ettevaatlik ning ei tasu kütta kõiki lootusi üles. Tähtis on see, et artist läheb ja teeb oma parima ja edasine on televaatajate ning žürii kätes," ütleb kunagine produtsent.

Ta lisab, et soovib teha tiimile komplimendi: "Väga rasketes tingimustes ja ilma eriliselt punnitamata, sai tiim ikkagi suurepäraselt hakkama meeleolu loomisega. On selge, et kui publikut pole, on üks element saatest ära. Sellele vaatamata tuldi kõige väga hästi toime."