Eesti Laulu vaheklippide lavastaja ERRi peale pahane: stseeni lõpp lõigati julmalt ja teavitamata ära!

"Otsustasin see aaste veel ühe korra (viimast) lavastada Eesti Laulu vaheklippe. Kahju, et ETV otsustas minu lavastatud vaheklipi "Lastelavastus Ivo Uukkiviga" julmalt ja teavitamata stseeni lõpu ära lõigata. Selle tulemusena jäi arusaamatuks klipi mõte, mis omakorda muutis üleüldiselt klipi põhjendamatult süngeks," kirjutab Tamm enda Facebooki lehel, lisades juurde algse klipi:

Ka tänavu lisasid finaalsaatele vürtsi vaheklipid, mis sel korral näitasid tuntud meelelahutajate püüdlusi uutes ametites. Eile võis videolugudes näha kuulsus nagu Tanel Padar, Andres Kõpper, Ivo Uukkivi, Sepo Seeman, Reimo Sagor ja Kait Kall. Eesti Laul on seekordsete vaheklippidega sai inspiratsiooni “Pealtnägijast”, uuriva telemagasini eeskujul juhatas Eesti Laulu lühilood sisse saatejuht, keda kehastab Karmo Nigula. Klippide stsenarist on Kait Kall, režissöör Arun Tamm ja tootja Get Short Films.