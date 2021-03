Jüri Pihel arvab, et Eesti Laul vajaks restarti: mõni asi ei pea käima enam edasi, kui tal äkki ei ole enam minekut

"Ma hakkan mõtlema sellele, et alustasime Eesti Eurovisiooni eelvõistlusega ligi 30 aastat tagasi. see on väga pikk aeg. 28 aastat tagasi sügisel tuli see võimalus ja siis ei olnud meil raha ega oskusi ega midagi," meenutas Pihel, kes toonase Eurolaulu korraldusmeeskonnas tegutses.