Kas "Rannamaja" Ada ja Seidiga tehti lihtsalt näidispoomine? TV3 on nüüd palganud veel kõvema peoselli Uudo Sepa!

"TV3 teeb igaõhtust otsesaadet, täites kõiki rangeid ohutusnõudeid, ega soovi seetõttu riskida saatejuhtidega, kelle käitumine on olnud hukkamõistu väärt,“ selgitas TV3 loovjuht Urmas Eero Liiv mõne päeva eest, kui otsustati loobuda Ada ja Seidi teenetest.

Kui "Rannamaja" neiud vabandasid avalikult juba esmaspäeval ning Seidi lubas vabatahtlikult ka 10 päevaks karantiini jääda, siis uus eetrinägu Uudo pole siiani oma käitumist kuidagi kahetsenud ega seda ka parandanud. "Ma isegi ei ütleks, et see pidu oleks olnud," ütles superstaarisaate võitja pärast skandaali puhkemist ning lisas, et temal on imeline tervis.

Veel eile (neljapäeval - toim.) ilmus TikToki uus video sellest, kuidas laulja järjekordsel olengul viibib.

TV3 topeltstandardit on märganud ka Ada, kes tegi antud teemal mitu Instagrami story't, mis mõne minutiga tema kontolt ära kustusid. Ka tema arvates oli tema ja Seidi kõrvaldamine näidispoomine telekanali poolt. Asja teeb pikantsemaks tõik, et millegipärast on "Duubli" Instagrami konto teatanud, et tänases saates on külas ka Ada ja Seidi, kuid neidude sõnul pole nad kuskile minemas. "Ei tea, kust selline info, aga meiega pole keegi ühendust võtnud ja me ei ole minemas," selgitab Seidi.

Ka "Duubli" Instagrami postitus Uudo Sepa palkamisest on saanud mitmeid pahaseid kommentaare. "Uudo käis ka ju sellele kahetsusväärsel koroonapeol," mõtiskleb üks kommenteerija. "Uudo peaks välja vahetama, võtke vastutus ometi! Kas see peaks olema eeskuju noortele, et käi aga peol, aga saadet võid juhtida! Häbi teil olgu!" on teine huviline pahane.

Kroonika pöördus ka TV3 poole, et saada kommentaari, kuid siiani pole vastatud.