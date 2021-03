Heinz Valk: ühe vanamehe sekkumist ja ütlemist ei võta enam keegi kuulda peale omasuguste

"Ühe vanamehe sekkumist ja ütlemist ei võta enam keegi kuulda peale omasuguste, sest uued põlved, kes pärast Eesti iseseisvuse taastamist täiskasvanuks on saanud, toimetavad igas sfääris. Nüüd on nende kord asju teha ja kujundada niisugune Eesti, nagu neile sobib. Asjade paratamatuse vastu ei pea astuma. Nii nagu meie oma revolutsiooni tehes keerasime selja paljudele eelkäijatele – mis vormis seda tehti, on üks teine teema, aga see on elu edasikestmise kõige olulisem garantii, et iga uus põlvkond mõtleks isemoodi ja oma veendumuste põhjal. See on kõige kindlam soojussurma vältimine, mis võiks üht rahvast või inimkonda laiemas mõttes tabada."