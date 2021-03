Keili Sükijainen: kui keegi ütleb, et ma olen rikas tibi, kes käis kolm kuud Balil, siis päriselt see niimoodi ei ole

"Eestis on väga palju asju, mis mulle siinse köögi juures just meeldivad. Kuid puuviljad on küll erilisemad, magusamad ja nii palju odavamad. Seda on küll hirmus vaadata, mis raha kulub toidu peale. Kui keegi ütleb, et ma olen rikas tibi, kes käis kolm kuud Balil, siis päriselt see ei ole niimoodi. Eestis elamiseks pead rikas tibi olema. Balil saad sa tunda nagu oleksid rikas Norra turist. Selles suhtes ei tasu karta ja kohe, kui on võimalus tasub sinna minna," lausub Sükijainen.