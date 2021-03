Sissi uuest kallimast: oleme paljudes asjades erineval arvamusel, kuid austus peab jääma

Sissi sõnul õpetab Madis teda eelkõige iseennast paremini tundma, näidates, kus on tema mineviku valupunktid. "Aga see pole nii, et ta näitab mulle, mis on pahasti, ja siis parandab ära, või armastab neid osi minus, mida ma ise ei armasta. Ta näitab mulle, mida ma endas ei armasta, ja õpetab mind seda armastama. Näitab, millised haavad vajavad paranemist, ja annab mulle ruumi, et saaksin neid ise parandada. Me ei ole kordagi tülitsenud. Kui midagi on, siis räägime sellest. Tavaliselt vaatame, kust minevikust mingi käitumismuster alguse on saanud," räägib Sissi. Ta leiab, et suhe Madisega on eelkõige tervislik ja teadlik enesearengu tee. Nende suhtluses on põhiline olla alati avatud, sest vaid siis saab suhe olla terve.