Seksimaias kaunismees Aleksei Soltan avameelselt grupiseksist: meil on kolmekesi väga tore

Oh, neid on mul palju! Mul on meeles üks naljakas seik viimase eksiga. Me keppisime ja naersime laginal, see oli lausa selline naeruhüsteeria. Lihtsalt midagi hakkas nalja tegema ja sa ei suuda oma naeru peatada.

Ma jumaldan sind! (Naerab.) Sa oleksid justkui minu korterist ja elust välja tulnud. Mul on olnud üks pikk kolmekesi-suhe. Ma saan nendega ka praegu vahel kokku. See on lahe. Kui inimesed on ilusad ja nende vahel on keemia, siis miks mitte. Ma olen egoist, see tähendab, et minu suhtesse ei ole kolmas inimene oodatud, kuid kui ma ise pole suhtes, siis võin kolmas olla. Meil on kolmekesi väga tore. Ja me oleme kõik nii ilusad – мы охуенные!