Matti Nykäneni lese kannatused jätkuvad: 19-aastane poeg võitleb haiglas sama probleemiga, mis viis spordilegendi hauda!

"Miska jämesooles on äge põletik ning see on tekitanud pankreatiidi. Valu on väljakannatamatu ja antibiootikumid pole veel tööle hakanud," selgitas naine. Hetkel viibib poeg haiglaravil, kuid Pia ei saa teda leviva koroonaviiruse tõttu külastada.

"Ta on teadvusel, aga väga väsinud. Nädalavahetuse jooksul vaatame, kas antibiootikumid hakkavad tööle või peab muu lahenduse leidma," lisas ta.

Kõhunäärmepõletiku tõttu lahkus siit ilmast ka Pia tuntud abikaasa Matti. Ka naine ise tunnistab, et tundub, nagu ajalugu kordaks iseennast. "Aga Miskal pole see tingitud joomisest," selgitas Pia ning lisas, et poeg peaks sel suvel kutsekooli lõpetama.

Viimased kaks aastat on Pia jaoks olnud väga rasked. Kõigepealt kaotas ta oma abikaasa 2019. aasta veebruaris, siis tuli välja, et Matti jättis talle nii suured võlad, et ta peab arvatavasti tulevikus hakkama vara maha müüma. Samuti oli ta hiljuti ise haiglaravil, sest tal on diagnoositud Crohni tõbi.

"Ma tunnen, et koguaeg on midagi juhtunud pärast Matti surma. Kõigepealt lein, siis majaprobleemid ja nüüd on haigused," kurdab ta.