Indrek Treufeldt meenutab intervjuud Ieva Ilvesega: mingil hetkel toimus meie vahel murrang

2016. aasta esimestel päevadel intervjueeris Indrek "Kahekõne" saates justkui üleöö president Toomas Hendrik Ilvese abikaasaks saanud lätlannat Ieva Ilvest. See oli värske esileedi esimene intervjuu Eesti rahvale.

"Mäletan hästi kohtumist Kadriorus. See kulges kramplikult justkui protokollilise etiketi järgi. Mingil hetkel toimus meie vahel murrang. Hakkasin teda tajuma, ja temas tekkis vabanemine, mis on hea vestluse õnnestumise eeldus. Leidsin võtme, kuidas teda lähemale tuua," räägib Indrek, kelle intervjuu avaküsimus oli: "Kas on raske õppida "õ" ütlema?"