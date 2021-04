AINULT KROONIKAS | Eestit Eurovisionil esindav Uku Suviste haaras ootamatu partneriga mikrofoni ja andis imeilusa lühikontserdi

Jazzklubi Philly Joe's omanik ja muusik Reigo Ahven ütles, et Uku Suviste on kindlasti üks neist lauljatest, kes tutvustamist ei vaja ja tema suurepärased sooritused Eesti Laulul on ta jäädavalt kirjutanud Eesti Eurovisiooni-ajaloo kuulsuste seinale. Ahven märkis siiski, et mida selle suurepärase muusiku kohta tihtilugu ei teata, on tema pühendumine jazzmuusikale nii Georg Otsa nimelises muusikakoolis kui Ameerikas Bostonis asuvas Berklee School of Musicus.

Tema lavapartner on selle nädala Philly Joe’s TV “Vaikelu” sarjas Holger Marjamaa, kes lisaks

kümnetele säravatele saavutustele nii klassikalise muusika kui jazzmuusika konkursitele on ennast täiendanud ka Manhattan School of Musicus, mida peetakse maailma üheks parimatest jazzikõrgkoolidest.

Ahven selgitas, et kontsertsari “Vaikelu” on kutsutud ellu koostöös Philly Joe’s jazziklubi (Vabaduse Väljak 10) ja Kultuuripartnerluse SA-ga, et raskel ajal oleks muusikutel tööd ning väljundit. „Teine mitte vähem oluline põhjus on, et inimesed saaksid ikkagi õnnelik olemiseks vajaliku kultuurikogemuse ka eneseisolatsiooni kõrghetkel kenasti kätte,” ütles Ahven.

Ta lisas, et kolmas põhjus kontsertidele on muidugi see, et kõikvõimalikele kultuuriasutustele on viimane aasta olnud uskumatu Erna retk ja et kõik, kes soovivad neid toetada, saaksid selleks mugava võimaluse. Selleks on koostöös Teliaga loodud annetustelefonid 9001625 (5€) ja 9003625 (10€).