FOTOD | Peeter Võsa põrutas kiirguslinna Tšernobõli reportaaži tegema

"Kui on maavärinad, katastroofid, surm ja viletsus, siis mina olen õige mees, kellele helistada. Hull aeg nõuab hulle inimesi ja otsus minna tuli kergelt," räägib Peeter. Tal on hea meel, et sai kampa ka dokumentalist Igor Ruusi (67). "Me ei karda teda kuraditki. Olen tagasi sadulas ja sõidan sinna, kus on tuumapäike. Loodetavasti ei järgne tuumatalve. Kui ma tagasi tulles ei helenda nagu maaväline olend, siis jätkan saadete tegemist."