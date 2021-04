Joobnuna autoroolist tabatud Maire Aunaste tööleping Maalehega lõpetati. Peatoimetaja: tema tegu oli väga ränk

Nissani juht Marianna rääkis, et kui ta parasjagu oma last autosse pani, märkas ta autot enda poole tulemas, kuni käis klõps. "Läksin auto juurde ja nägin, et roolis on naine. Naine polnud üldse adekvaatne. Sain aru, et ta on purjus. Ta ei tahtnud midagi teha ja sõitis minema. Me kutsusime siis politsei," rääkis Marianna.