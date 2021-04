Küsimuse küsimise asemel lebas Isamaa liige voodis ja tegi suitsu. Taustal sai kuulda ka muusikat. "See kaugtöö võlu ja valu. Ma pean riigikogu väga oluliseks. Minu puhul juhtus nii, sh*t happens," ütles riigikogulane Tarmo Kruusimäe Kroonikale ja lisas, et kui inimene on ootejärjekorras, siis ta võib seda muidugi teha.

Koosolekul osales ka Imre Sooäär, kes aga märkas, et Kruusimäe ei oleks tohtinud avalikult istungi muusikat mängida ja informeeris sellest ka riigikogu aseesimeest Martin Helmet.