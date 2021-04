VIDEO | Kolleegid pidasid sünnipäeva tähistavat Margus Saart meeles põneva videoklipiga

Margus Saar on olnud Tallinna linnavalitsuse osakonnajuhataja ja tegutsenud eraettevõtluses. Eesti Televisioonile alustas kaastööd alates aastast 1990, pärast osalemist telekava diktori konkursil. Ta oli esimest korda ekraanil teadustajana 1990. aasta 7. juuli hommikul kell 9[viide?].

Esimene saade telesaatejuhina oli 1991. aastal "Plaani ja turu vahel" ning mälumängusari "Trilemma". Saar on juhtinud ja toimetanud majandus-, sotsiaal- ja meelelahutussaateid, kommenteerinud ja juhtinud ülekandeid laulupidudelt, riiklike tähtpäevade tähistamiselt jt suursündmustelt. Ta on lugenud diktoritekste dokumentaal- ja loodussaadetele. Vikerraadio saatejuhina tegi kaastööd aastail 1998–2008. Aastast 2003 asus tööle ETV-s (hilisem Eesti Rahvusringhääling) uudistesaate "Aktuaalne kaamera" saatejuht-toimetajana, samal ajal alustas tööd produtsendina. Saar oli 2008–2017 ETV lastesaadete toimetuse juht ning on saatesarjade ja suurülekannete produtsent.