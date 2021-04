Ott Lepland ootab uue singli muusikavideosse sinu reisimeenutusi

Ott Lepland

Unistamist ja meenutamist ei keela meile kunagi keegi, sõltumata sellest, milline aeg parasjagu käimas on. Ott Lepland viib oma värskeimas loos kuulajad suvisesse, sooja ja romantilisse meeleollu ning selleks, et see mõnus tunne saaks seda pala alatiseks saatma, palub Ott teie kõigi abi. Nimelt on laulule valmimas video, mille sisusse saab igaüks ise panustada, saates meeldejäävaid hetki oma suvistest reisidest. Vahet ei ole, kas tegemist on soojamaapuhkuse või koduse rabamatkaga, oluline on emotsioon, mida tahaksid teistega jagada.