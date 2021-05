FOTOD | Palju õnne! Keit Pentus-Rosimannus ja Rain Rosimannus ootavad oma esimest last

29.04 käis rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus "Esimeses stuudios". Keit kandis avaralõikelist valget jakki, millega ei õnnestunud enam beebikõhtu varjata.

"Natuke enne jõule sai kinnitust, et üks pikalt unistatud unistus ja oodatud elumuutus on tõeks saamas - ootame beebit, kes peaks sündima suve lõpus. Seni on kõik kulgenud kenasti. Saabuv ilmakodanik on teinud tähelepaneliku kuulajana kaasa nii lisaeelarve kui riigi eelarvestrateegia läbirääkimised (tonkas kannaga iga kord, kui keegi mainis püsikulude kasvatamist), värskelt ka ühe olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ja tunneb ennast suurepäraselt," kirjutas Keit.

"Mina jätkan senisel moel tööd, kuni uus lisanduv pereliige lubab. Sünni järel asendab mind mu naasmiseni ametliku asendamise korra kohaselt mõnda aega justiitsminister Maris Lauri. Seni on meie suurt uudist teadnud pere ja sellele lisaks väga väike ring inimesi. Aga tõesti hea tunne on seda kõigi teiega jagada," sõnas ta.

Keit ja Rain on koos olnud 22 ja pool aastat. Saatus tahtis neid aga juba varem kokku juhatada.

"Tagantjärele oleme avastanud, et töötasime mõlemad paar aastat ühel ajal EMORis. Mina olin siis küll alles päris plika, värskelt keskkooli lõpetanud, nii et oligi vast hea, et siis teineteisele märkamata jäime. Aga kui 1998. aastal lõpuks kokku saime, algas kõik kiiresti ja väga maruliselt," rääkis Keit Kroonika kodu-eris.