Silvia Ilves suhte purunemisest: nutsin ning tundsin eluisu kadumist

„Tema on mind 12aastaselt juba armastanud kaudselt,“ sõnab Silvia, et praegu on Marceli karjääris toimumas ühed olulisemad sammud. „Minu hirm on mind närinud, et kas suudan Euroopas ringi reisiva tšellisti naine olla. Nutsin ning tundsin eluisu kadumist. Paratamatult,“ tunnistab Silvia.

Eelmisel aastal, 26. oktoobril avaldas Kroonika uudise, kus pärast pikka teema eiramist, kinnitab Silvia, et tal tõesti on uus mees, kelleks on 25-aastane kolleeg, tšellovirtuoos ja "Klassikatähtede" esimese hooaja võitja Marcel Johannes Kits.

Tollal vastas Ilves, et on endale lubanud käesoleval aastal suhete teemat mitte kommenteerida, kuna ta tahab ka enda eraelus rahu ja stabiilsust. Samas ei eitanud ta oma uut suhet ning tunnistas: "Narri mängima pole mõtet ka hakata. Mul on süda võetud juba kevadest saadik ning tahan antud aasta lõpuni seda teemat lähemalt mitte puudutada."

Marcel Johannes Kits on väga tunnustatud tšellist, kes hetkel täiendab end Berliinis, Saksamaal. Ta on alates aastast 2004 võitnud väga mitmeid esikohti ja grand prixisid mitmetel rahvusvaheliselt tunnustatud konkurssidelt.