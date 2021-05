Linnateatri näitleja Liis Lass abiellub sel nädalal Laura Põldvere eksabikaasaga

"Jah, olen küll," vastas Liis Lass küsimusele, kas ta on selle nädala lõpus abiellumas.

"Meil on pereringis väike istumine," lisas ta lühidalt ja ei soovinud rohkem rääkida.

Kroonikale teadaolevalt abiellub Liis Lass muusiku Joel-Rasmus Remmeliga, kes oli varasemalt aastatel 2014–2016 abielus Laura Põldverega.

Kristlikus perekonnas üles kasvanud muusik Joel Remmel tõdes Vikerraadiole antud intervjuus, et tema usuline taust on mõjutanud ka inimsuhteid.

Remmelil oli usuliselt erinev taust ka oma endise abikaasa Laura Põldverega. "Meie puhul oli see, et me tegelikult ikkagi rääkisime väga tõsiselt ja väga sisuliselt nendel teemadel ja tol hetkel oli meil nendes asjades ka üksmeel. Eks ise ka mõtlen, et oleks olnud nii-öelda turvalisemaid ja lihtsamaid valikuid, aga tagantjärele midagi muuta ei saa ja ei tahaks ka," kommenteeris Remmel suhte purunemist.

32-aastane Liis Lass on eesti näitleja. Ta lõpetas 2008. aastal Põltsamaa Ühisgümnaasiumi ja 2012. aastal Eesti muusika- ja teatriakadeemia lavakunstikooli 25. lennu.

Alates 2012. aasta kevadest töötab ta näitlejana Tallinna Linnateatris. 2015. aastal kehastas sarjas "Restart" Marioni. Ta on mänginud mh filmides "Must alpinist" (2015) ja "Võta või jäta" (2018). Väiksem osatäitmine on tal olnud filmis "Eestlanna Pariisis". 2016. aasta sügishooajal osales ta TV3 meelelahutussaates "Su nägu kõlab tuttavalt".

Joel Remmel on Eesti noorema põlvkonna üks silmapaistvamaid pianiste. Ta on Eesti jazz-muusika maastikul aktiivselt tegutsenud juba kümmekond aastat, juhtides omanimelist ansamblit Joel Remmel Trio. Erinevad projektid on teda koostöös sidunud arvukate Eesti jazz- ja ka popmuusikamaastikul tegutsevate artistidega – aktiivsem koostöö käib hetkel ansamblitega Raivo Tafenau kvartett, Liisi Koikson & Joel Remmel (duo), Anna Kaneelina ja mitmed teised kooslused.