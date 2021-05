Ellen Kilgas isa ärasaatmisest: ta soovis, et see oleks tehtud maitsekalt ja mitte kurvameelselt

Elleniga arutas Tõnu ka ärasaatmist. "Ta soovis, et see oleks tehtud maitsekalt ja mitte kurvameelselt," sõnab tütar. Lilli ja pärgi sarga juurde ei soovita, küll aga saab teha annetuse ühele erilisele žestile.

"Palume, et kel võimalik need annetaks Tõnu orelivile tarvis. See polnud küll tema idee, kuid tundus elegantne ja temalik," sõnab Ellen. Selleks võivad soovijad teha annetuse Kaarli kogudusele Tõnu nimelisele orelivile soetamiseks, mida saab teha kas koha peal sularahas või ülekandega Kaarli Koguduse arvenumbrile: SEB EE171010022004706006