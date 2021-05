Elisa Kolk Maldiividel toimunud seigast: ma ei saanud aru, mis minuga toimus – mind valdas segadus ja kahevahelolek

Elisa Kolk (23) on reisist vaimustuses. "Esimene üllatus oli see, et Indrek on lennupiletid Maldiividele ära ostnud," alustab ta oma reisikirjeldust. Teine üllatus olnud aga koroonapiirangute vähesus.

"Puhkasime kahe aasta eest Barbadosel, mis on Kariibi meres, aga et jõuame Maldiividele… Täna­ses maailmas oli see tõesti minu unistuse täitumine. Kuskil mujal ei ole võrreldavat soojust ega vett kui Maldiividel," kiidab Elisa.

Teekond Tallinnast India ookeanis asuvasse saareriiki helesiniste laguunide keskele kestis ööpäev. Esmalt sõideti Riiga ja sealt lennukiga Amsterdami, kust läbi Abu Dhabi läks Maldiivide pealinna Malesse 300kohaline Emirates Airline'i lennuk.

"See oli täielik luksus, sest olime äriklassis täiesti omaette. Kogu lennuki peale oli üldse 16 reisijat. Pikast lennust ei mäletagi eriti muud, kui et see sobis hästi meie ööpäeva rütmiga. Jäime kohe magama – maskid pidid magades ees olema – ja kui ärkasime, olime juba Males. Sinna tuli jaht järele ja viis meid saarele, hotelli, mis koosnes privaatsetest villadest," räägib Elisa.

Palav ilm võib aga põhjamaa kliimaga harjunule põhjustada kuumarabanduse. "Nii juhtus ka minuga. Lamasin segamatult rannal, vahepeal käisin sukeldumas ja unustasin siis end 33kraadisesse päikesesse tšillima. Muud ei juhtunudki kui et peas tekkis segadustunne. Läksime õhtul restorani sööma ja ma ei saanud aru, mis minuga toimub – mind valdas segadus ja kahevahelolek," meenutab Elisa.

Päikesekaitsekreemiga määrisid nad end sisse igal võimalusel, kuid päike võttis siiski oma.