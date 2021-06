Märten Kross paljastab, miks vend Eerik-Niilesega tülli mindi: vanem tahab olla vanem ja noorem tõestada, et ta ei jää alla

"Eks mõlemad arvasid, et neil on õigus, ja püüdsid seda tõestada. Iseloom ja kangekaelsus, nagu vendadega ikka juhtub. Soov midagi tõestada. Vanem tahab olla vanem ja noorem tõestada, et ta ei jää alla. "Õigus" on selles kontekstis huvitav mõiste. Nagu targad mehed on öelnud, on õigus ainult kellegi vaatenurk," arvab Kross.