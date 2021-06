Maestro Eri Klasi lesk Ariel ühest eriskummalisest juhtumist: sain kohe aru, et see oli Eri, kes endast märku andis

Ühel kodukontserdil siin korteris juhtus nii, et juhatasin õhtu sisse mälestustega Erist ja unustasin end rääkima oma tütrepojast Maximilianist. Järsku kuulsime, et teises toas kukkus lilli täis vaas laualt maha põrandale. Vabandasin ja ütlesin, et Eri sekkus praegu, sest rääkisin ilmselt liiga palju lapselapsest, mitte temast. Samalaadne juhus oli Valga kontserdimajas, kus tegime samuti Marioniga Eri mälestusõhtut. Pärast kontserti algas fuajees pildistamine. Laual olid meie fotod, võtsin sealt ühe Eri pildi kätte ja seisin koos tütrega fotograafi ette. Sel hetkel kukkus meie selja tagant laualt kummuli vastu põrandat üks klaasitud foto. See pani mind muigama, sest sain kohe aru: see oli Eri, kes andis endast märku – miks võtsin tema foto ja hakkasin sellega ennast pildistama!