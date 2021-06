FOTOD | Telelegend Enn Eesmaa üllatusterohkele sünnipäevapeole kogunesid legendaarsed tegijad

Kohal olid mitmed tuntud avaliku elu tegelased ja sünnipäevalapsele korraldati mitmeid üllatusi, mis seotud paljude emotsioonidega – olgu selleks kontserdikava Ennu sünniaasta lauludega Mart Sanderi ja Mikk Langeprooni esituses, kaunis portree, liigutavad peokõned ning magus üllatus eesti ühelt parimalt tordimeistrilt Grete Võrklaevalt.

„Kõik oli väga liigutav ja maitsekas. Kutsusin Estoniasse tõesti vaid kõige lähemad pereliikmed ja sugulased ning oma parimad sõbrad ja kolleegid teleaegadest. Praegustele kolleegidele Toompeal korraldasin täna, õigel päeval väikesed kohvilauad. Kuna oli istungipäev, siis käisid need, kes said,” võtab Enn muljed kokku.

Eilsel peol olid sünnipäevalapsele kaasa elamas teiste seas õest poliitik Andra Veidemann kirjanikust abikaasa Reinuga, legendaarne spordireporter Tarvo Villomann, kes on ka Ennu sugulane, ETV pikaajaline režissöör Georg Jegorov, kes teinud Ennuga palju suuri saatesarju, saatejuht Kalle Mihkels, kolleeg nii tele-kui poliitikapäevilt, Balteco suuraktsionär Jaak Pählapuu, Ennu hea sõber kooli ajast.

Üllatusesinejaks oli pere palunud multitalent Mart Sanderi ja akordionist Mikk Langeprooni, kelle minikontserdi lõpetuseks avas sünnipäevalaps Sanderi poolt joonistatud portree, mis kujutas 20aastast Ennu. „Sarnasus oli hämmastav! Mart on meie suguvõsa ihukunstnik ning loodame, et traditisoon jäädvustada ja igavikustada meile kalleid inimesi taiestena nende olulistel tähtpäevadel jätkub,” on Enn tänulik.

"Tuleb välja, et olen tänaseks pea kogu Eesmaade perekonna maalidena jäädvustanud. Mis kontserti puudutab, siis valisime kõik laulud Ennu sünniaastast. Tegelikult arvasin millegipärast, et Enn saab 70 - ja valisin hulga laule aastast 1951. Ja siis akordionist Mikk Langeproon ütles, et aga kas ta pole mitte sündinud 1946? Nii et vahetasime laulud uuesti välja," räägib Sander.