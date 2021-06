Eesti oodatuima spordifilmi tootja: olusid arvestades on tegemist väikest sorti imega

"Ja tehtud ta saigi - pärast 1200 Covidi testi, 5600 maski, 40 võttepäeva on "Kalev" filmitud!," teatas filmi tootev Allfilm oma Facebooki lehel.

"Maani kummardus kõigile, kes olid kaasas - elasid üle kõik edasilükkamised ja vatitikud. Eriline tänu kannatlikele osalejatele massistseenides, keda oli 1120 Saku Suurhallis , 115 Tihemetsas ja 460 Lätis - aega ja olusid arvestades on tegemist väikest sorti imega. Aitäh!," lisas Allfilm.

"Priit Võigemasti kelmikas pilk libiseb üle ekstaasis röökiva rahvamassi, seejärel rändab see koos ennastunustava muige ja noogutusega tantsutüdrukute suunas. Võigemasti kõrval vaatab kõrvulukustavast kisast hoolimata keskendunud pilgul kaugusse Mait Malmsten ja libistab korra käega läbi puhvis vuntside. On pühapäevane päev, käimas on Eesti lähiajaloo ilmselt ühe menukaima spordidraama "Kalev" võtted, mille juures Kroonikal õnnestus viibida ja mille tegemisest esimesena detaile avaldada," seisis eelmisel nädalal avaldatud reportaažis.