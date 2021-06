Peresisene kutsumus: Mait Malmsteni ja Harriet Toompere noorem poeg tegutseb ka teatrilavadel

Franz Malmsten on tõusev kinotäht, mänginud mängufilmi "Talve" peaosas ning aasta eest alustas õpinguid Balti meedia- ja filmikoolis. Hugo on teismeline. "Tegelikult ei ole see Hugole esimene teatriroll," räägib teatri kommunikatsioonijuht Tanel Tomson. "Hugo mängis päris oma vanema last ka 2013. aastal lavastuses ""Utoopia rannik. Laevahukk". See lavastus sündis koostöös Linnateatriga, kus ta mängis Aleksandr (Mait Malmsten) ja Natalie Herzeni (Elisabet Reinsalu) poega Koljat."

Harriet Toompere ja Mait Malmsteni (48) pojal Hugol on olnud ka roll "Väljaheitmises", kus peaosas oli Kristo Viiding, kelle naist mängis Harriet. "Lastega on ikka nii, et nad kasvavad rollist välja. Kui Hugo rolli jaoks suureks kasvas, võttis tema rolli üle Ivo Uukkivi poeg Uku Kutt, ja kui Uku suuremaks kasvas, võttis rolli üle Jüri Tiiduse poeg Torm Ilmar. Nii Ivo kui Jüri mõlemad mängivad samuti "Välja­heitmises," lisab Tanel Tomson.

Muide, näiteks väike Elisabet Reinsalu, toona veel Tamm, on 1980. aastal mänginud omakorda enda ema Mari Lille mängitud tegelaskuju poega lavastuses "Elav laip". Koos on juba aastaid laval üles astunud ka Sepo Seeman ja tema eelmisel kevadel lavakooli lõpetanud Oskar Seeman - sel suvel on neil mõlemal roll ka suvelavastuses "Indrek ja heledad hääled".