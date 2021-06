KLÕPS | Nii tubli! Birgit Sarrapi poeg lõpetas esimese klassi kiituskirjaga

"Uhke ema," kirjutab Sarrap postituse juurde. Muu hulgas on pildil näha, et tegu on kiituskirjaga.

Möödunud augustis rääkis Birgit Sarrap "Duublis", et tema poeg alustab kooliteed Tallinna Kaarli koolis. Tollal tõdes ta, et igapäeva elu muutub päris korralikult. "Mõneti on elu mänginud positiivsed kaardid kätte, sest praegu on muusikutel rahulik periood ja võimalik on keskenduda kooli algusele," märkis Birgit.

Kooli valik käis Birgiti sõnul lihtsalt. “Ta käis seal ka lasteaias ja eelkoolis ning saab oma eakaaslastega koos jätkata. See on väike, kristlike vaadete ja väärtushinnangutega kool, kus tegeletakse õpilastega individuaalsemalt. Lisaks meeldib mulle, et kõik aktused ja üritused toimuvad Kaarli kirikus,” põhjendas tollal lauljatar.