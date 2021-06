FOTOD KOHTUST | Rannamaja-Oskar ja Mait Metsamaa poeg astusid suure narkoasja raames kohtu ette

Istusime taksosse ning rääkisin parasjagu kellegagi telefonis, kui üks hetk tuli keegi erariietes mees. Ta tõmbas ukse lahti ning peksis mind jõuga näkku – nii kõvasti, et olin täiesti uimaseks löödud. Ma ei mäleta, kas ma päris teadvuse kaotasin, kuid suures šokis olin küll. Enne kui mul jaoskonnas kott peast tõmmati, ei saanud ma arugi, et tegu on politseiga. Mõtlesin, et see on lihtsalt mingisugune kamp pätte, kes mind kinni võttis. Mul oli reaalne hirm oma elu pärast. Arvasin endamisi, et rohkem ma nüüd inimesi ei näe ja nüüd on kõik.