VÕRDLE | Presidendile meeldib opositsioonipoliitik Martin Helme palju rohkem, kui minister Helme

KOLLAAŽ: Presidendi kantselei

Viimati oli nii Vabariigi presidendil kui ka EKRE esimehel Martin Helmel hapud näod 2020. aasta septembris, kui poliitikahooaeg hakkas hoogu koguma ning president kohtus kõikide parlamendierakondade juhidega. Mõned päevad tagasi Kaljulaid kohtus Martin Helmega ning pildilt on näha, et näod on mõlemal rõõmsad. Kroonika võttis luubi alla kaks pilti ning võrdles need omavahel.