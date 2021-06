Lauljatar Nancy avaldas hea vormi saladuse: korralikult tuleb vett juua

Nancyt on läbi aegade imetletud kui ajatu iluga naist, kelle vorm, figuur ja seksikus on ajas vaid küpsust juurde võitnud. Mida ta selle nimel lisaks liikumisele, joogale ja venitusharjutustele veel teeb?

"Korralikult tuleb vett juua ja söömine on seejuures hästi oluline," sõnab Nancy hetkegi viivitamata. "Kevadest sügiseni söön suhteliselt palju toortoitu. Muidugi ei saa öelda, et kogu aeg – see ei oleks ka võimalik. See oleneb ka sellest, kuhu lähen, aga üldiselt on toortoit minu menüüs kaheksakümne protsendi ulatuses küll, ma arvan. Näiteks salatid. Aga söön ka küpsetatud toitu. Kõik käib seejuures tunde järgi. Mõni päev ma võib-olla ei tahagi midagi erilist – siis ongi menüüs kas lihtsalt smuutid või mahlad. Kui ilmad juba jahedamaks kisuvad, tahan siiski ka toekamat toitu. Talvel kindlasti sooja toitu – teen siis palju ahjujuurvilju."