Harri Kingo ja Kirsti Timmer on raksus. Kingo: ta on kusagilt raamatust ära õppinud kaartide tähendused

Nimelt viitab Kingo oma viimases postituses Kirsti Timmeri hiljutisele mõttele, mida kajastas ka Kroonika. Kingo viitab pealkirja, kus on öeldud järgmist: "Kirsti Timmer avalikult "musta pesu pesemisest": ta tahab end puhtaks pesta teisi laimates."

Kingo ütleb seepeale, et kogu see pisike nupuke on Timmeri poolt küll banaalne mõte. "Seda sama võiks igale meist öelda kes tahes. Selleks pole vaja ennast selgeksnägijaks tituleerida," kirjutab ta.

Muu hulgas kahtleb Kingo sügavalt selles, kas Timmer on üldse selgeltnägija: "Ta on ehk kusagilt raamatust vist ära õppinud kaartide tähendused, et mitte päris mööda ennustada ja midagi siiski inimesele rääkida. Raamatutarkus on ju kena, aga näib, kõik ülejäänu on tema isikliku fantaasia vili. Seda ei saa paraku usaldada."

Peale selle kirjutab Kingo, et mõned aastad tagasi tegi ta Timmerile ettepaneku, et tuleb tema juurde, kus Kirsti räägiks tema minevikust, olevikust ja tulevikust. "Ta ei tea minu minevikust, olevikust ega tulevikust suurt midagi. Ehk vaid seda, mida olen kunagi ise ajakirjandusele endast ise rääkinud ja mis on niigi avalikult üldteada. Mind huvitas, kas ta tabab minu suhtes milleski teistele teadmatus täppi. Ta justkui oli sellega meie kohtumisega ja minust mulle rääkimisega siis nõus. Vähemasti ta ei keeldunud, kuid kutset selleks seansiks pole ma temalt senini saanud."

Mõistagi ei jäta nendele etteheidetele vastamata ka Timmer isiklikult. Ta lükkab ümber väite justkui raamatust vaadates oskab keegi miskit rääkida, öeldes et see pole võimalik. Muu hulgas märgib ta, et kutset tema poolt ei tule, sest inimene tuleb siis, kui tal on vajadus.