Ragne Veensalu: last oodates ikka hoidsin end rohkem

"Last oodates ikka hoidsin end rohkem. Olin ette kujutanud, kuidas käin rasedana ringi ja istun sõbrannadega kohvikutes, reaalsus oli tagasihoidlikum," märkis ta. "Tegin video järgi rasedate joogat, mis aitas kehaliste vaevustega paremini toime tulla."

Praeguse igapäevaelu kohta märkis Ragne: "Me ei ole pressinud Hugole mingit rütmi peale: kui ta väsima hakkab, üritame ta Une-Mati juurde aidata. Hommikuäratus kell 6.30–7 on tal endal tekkinud, õhtune uneaeg on vahemikus 20–22. Öösiti saab ta kaks-kolm korda snäkki ja magab emme kaisus."