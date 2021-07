Peeter Rebane kolmandast koroonalainest: söögi- ja meelelahutuskohad ei elaks uusi piiranguid üle

„Oluline on, et me kõik ise arukalt käitume, näiteks ei lähe klubisse, kinno või vanaemale külla, kui on halb olla, kui kasvõi natukene haiglane tunne on sees,” kutsub Rebane kõiki vastutustundlikule käitumisele. Ta ise loodab väga, et nii suuri sulgemisi kui viimased poolteist aastat olnud on, enam ei tule. Seni niigi vapralt vastu pidanud söögi-ja meelelahutuskohad ei elaks seda enam üle. „Komeeti hoidsime elus tänu sellele, et maksime palka omanike vahenditest. Suur lootus on avada sügisel ka taas Alexela kontserdimaja,” sõnab Rebane. Ta ütleb, et mis toetustesse puutub, siis Inglismaal, kus asub suur osa tema äritegevusest, on riigi tugi olnud oluliselt mõjusam kui Eestis: „Meie Inglismaa ettevõtetel on läinud väga hästi, sest seal sai riik kohe aru ettevõtluse olulisusest ja võttis vastutuse igasuguste sulgemiste eest. Palgatoetusi makstakse Inglismaal kõikidele firmadele iga kuu alates eelmise aasta märtsist kuni käesoleva aasta septembrini.”