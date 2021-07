FOTO | Nii armas! Katrin Siska poja unistus täitus

Alguses mõeldi pitbullterjeri peale, kuid siis arvati, et täiskasvanud tugev koer jalutaks pigem nende poega kui vastupidi. Seega valiti Staffordshire'i bullterjer, kellel on pitbullterjeriga sarnane välimus, kuid kes on mõõtudelt poole väiksem ja iseloomult ideaalne perekoer. Koerapoiss sai nimeks Mitchy sarja "Rannavalve" peategelase Mitchi järgi, keda mängis staarnäitleja David Hasselhoff.

Mitchy on rõõmsameelne, energiline, mänguhimuline, tark ja kiire õppija. Kuid mis krutskeid on ta korda saatnud? "Pallid augustanud, pissinud kõlari peale, hävitanud oma madratsi ja hammustanud esimestel nädalatel meie käed-jalad veriseks," naerab Katrin ja lisab, et kõik probleemid on lahenduse leidnud. "Õpime iga päev aina paremini koera suunama ja eks totust beebist on sirgumas noor kutsa – see aitab juba iseenesest kaasa."