FOTOD | Elamusfestival I Land Sound meelitas kohale ka Arbo Tammiksaare ja tema noore modelli

Läinud aasta novembris kirjutas Kroonika, et Arbo Tammiksaart (49) ja Mona Brit Luuri (25) nähti Telliskivi loomelinnaku ühes kõrtsis koos pidutsemas ning paari omavaheline keemia ei jäänud kellelegi märkamata − sädemeid sähvinud nii, et löönud pimeda sügisöö valgeks. Sellest ajast alates on spekuleeritud ka Arbo ja tema elukaaslase, teleprodutsent Tuuli Roosma (46) kooselu mõranemise teemal.

Kroonika käsutuses olevatel fotodel on näha Arbot koos Mona Britiga sõitmas jõelaevaga kuumal suvepäeval mööda Emajõge. Üks pealtnägija ütleb, et Mona Brit ei paistnud kuigi heas tujus olevat. 10. juulil tehtud pildid on esimesed avalikuks tulnud kaadrid Mona Britist ja Arbost koos.

Neljandat korda maandub maaliliselt ilusal Illiku laiul elamusfestival I Land Sound. Toome kaunis looduses ja vabas öhustikus kokku parima, mis muusikal, kunstil, ühisel koosviibimisel ja Eestimaa suvel anda on. Üks korralik sööm mereöhku ja praamisöit vötavad eest su maski ning teisel pool kallast leiad üles iseenda.

Saaremaale, Illiku laiule jöudes kaob ajaline dimensioon ning iga ärkamine on märgiline. Siin on vördselt ruumi inimese, linnu ja looma jaoks ning indiviidi suuruse defineerib tema südame mööt. Saarel on kombeks kokku hoida ja nii juhtub ka I Land Soundil, kus rikastava sündmuse nimel ühendavad jöud elektroonilise ööelu pioneerid, kunstnikud ja kohalik kogukond. Neli kordumatut päeva ja kustumatu mälestus.

I Land Sound 2021 on leidnud oma koha kalendris ning meil on hea meel hakata päiksepaiste suunas liigutama. Järgmise festivali valguses toimetame ettevaatlikult ning mötestatult. Tänavust festivali planeerime vähendatud kujul kuid sellegipoolest suure südame ja loovusega. Viime eelköige löpuni möned kunstiprojektid, mis kevadel pooleli jäid ning sinna otsa istutame uued vaimustavad ideed, mis pika möttepausi järel on kanda kinnitanud.

Vöimaluse korral rikastame muusikapilti möne välisartisti kohaloluga, loome nii olemuselt kui sönumilt mastaapseid kunstitaieseid ning jätkame usinalt rohetegevusega, et oma festivalist aina väiksem jalajälg maha jätta. Valminud on ka Illiku laiu kaitsealuste liikide taimekaart, mille pöhjal saame oma tegemisi veel teadlikumalt korraldada ja kindlasti saab oma silmadega silitada ka meisterlikku Konilauda.