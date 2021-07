SKENE Katus Kunstile selle suve kolmandaks esietenduseks on lavastus "Ujuja"

Vaimukalt igapäevase ja tavainimestele iseloomuliku jah-noh-neh-dialoogiga püüab Lucas Hnath kinni ühe tippsportlase argipäeva. Nagu tema vend möönabki, siis olümpiale pürgiv peategelane "loomulikult ei ole mingi haritlane..." sest "kool ei ole tema teema". Tippujuja Paul, keda lavastuses mängib Tõnis Niinemets, on siiski sümpaatne tegelane. Ei räägi palju, ent üritab auga välja tulla olukorrast, kus tema klubi külmkapist leitakse dopingut. Ja millega seoses satuvad ohtu tema kohe algavad olümpia katsevõistlused ning potentsiaalne leping suursponsoriga.

"Ujuja" ongi oma põhilises kahe venna lugu. Advokaaditaustaga vanem ja targem vend, keda lavastuses mängib Uku Uusberg, üritab spordiagendina seista oma noorema venna õiguste eest, ent põrkub laupapidi kokku Pauli treeneriga (Alo Kõrve), kes tõelise vana-kooli-mehena võitleb oma spordi puhtuse eest, tahtmata samas kaotada oma tõenäoliselt elu parimat võimalust õpilane olümpiale viia. Olukorda ei tee kergemaks Pauli tunded füsioterapeudi vastu (Steffi Pähn), kellel on keelatud ainetega seoses must minevik.

Situatsioonis, kus kõigil osapooltel on Pauli olümpialepääsust midagi võita ja tema eemalejäämisest kõvasti kaotada, koorub välja spordi karm reaalsus: mis maksavad sellisel hetkel sugulussidemed, lojaalsus, armastus?