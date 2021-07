FOTOD JA REPORTAAŽ | I Land Sound raames vallutasid Saaremaa noored, kes pidutsesid nii nagu homset poleks

Algamas on I Land Sound festivali teine päev, Illiku laiul, Orissaares. Kuulen kahte keskealist meest rääkimas, kuidas see meenutab enda olemuselt maailmakuulsat festivali Burning Man. Kaugemalt on kosta tümakat, mis hoiab öösel ilmselt nii mõnegi saarlase üleval.



Väravateni jõudes ning oma piletit käepaela vastu vahetades saime aru, et toimub korralik kontroll — kaasa ei tohtinud võtta ei ninaspreid, kinnist nätsupakki ega huulepulka. Festivalile sisenedes püüavad pilke esimesed meisterlikud kujud ning läbimõeldud kostüümid.

Esimesena hakkab silma, et riietusel on ennekõike mõeldud mugavusele. Kui neidude rõivastele pilk heita, ei ütlekski, et tegu on mõne Eesti festivaliga, pigem nagu Coachella või Tomorrowland. Küll aga jääb osade meeste kostüümidest mulje nagu oleks sattunud karnevalile. Noh nagu paabulinnud, mida kirevam ja värvilisem, seda rohkem tõmbab emaseid ligi.

Näen kahte kostümeeritud meest liikumas terrassilava poole, üks riietatud kanaks, teine munaks. Ilmselt palus