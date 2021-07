Enne jõule kodu kaotanud kunstnik Urmas Viigi toetuseks tehakse kontsert

Facebooki on loodud üritus, mis kontserdist teada annab: "Jõulude paiku tekkinud tulekahjus hävis pea täielikult Viikide Kuivastu mõisa kuivatisse rajatud kodu. Tulle kadus lisaks perearhiividele ning sisustusele suures osas ka Urmas ja Mari Viigi looming. Sellest möödunud aja jooksul on alustatud taastamistöid, mis käivad suuresti pereliikmete, sõprade ning teiste vabatahtlike abil. Tänu paljudele annetajatele, on kogunenud rahasumma, millega töid alustada. Arusaadavalt ei piisa aga sellest, et ehitamisega pikalt jätkata. Selle nimel toimub 15.augustil heategevuslik kontsert, millel üles astumas hulk nimekaid esinejaid -"Estonian Voices", "Põhjala Saarte Hääled" (Villu Veski, Tiit Kalluste, Taavo Remmel, Kaspar Kalluste),Tribute to Radiohead (üllatusesinejad).