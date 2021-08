KLÕPSUD | Teeb täitsa kadedaks! Gerli Padar jagas meeleolukaid puhkusepilte

"Ükskord Itaalias," kirjutas Gerli oma postituse pealkirjas. Itaaliasse reisis ta koos kallima Martin Parmasega.

Gerli ja Martin tutvusid 2006. aastal saates "Tantsud tähtedega". Võistlusel teise koha saanud tantsupartnerid said pärast seda elupartneriteks.

Teades, et pärast kolmveerand aastat kestnud pausi on võimalik minna suurele glamuuripeole, nägid mitmed meelelahutusauhindade galale kutsutud suurt vaeva, et valida parim kleit ja sobivaim meik. Tõsiselt võttis asja ette lauljanna Gerli Padar (41), kes nii enda kui ka oma elukaaslase Martin Parmase (37) mitmesuguste hoolitsuste ja treeningutega 17. juuni õhtuks tippvormi viis. Protseduurid ja Gerli kleit läksid maksma kokku 1350 eurot.

"Tegin EMS lihastreeningut ja Thermo C protseduuri (infrapunasauna efektiga protseduur – toim) ning iga päev 10 000 sammu," loetleb Gerli. "Raporteerin, et kaotatud kilosid tuli kaks ning sentimeetreid kehalt kaheksa. See oli vahva ja inspireeriv teekond, millele elasid kaasa ka minu Instagrami jälgijad. Loodan, et sain neilegi häid nippe anda, kuidas lühikese aja jooksul kaalu kaotada."

Martin nentis, et mõningaid protseduure tegi ta hea meelega kaasa, teisi mitte nii väga. "Aga samas andis see võimaluse olla meil koos ja teha ühiseid asju," on rahul ka Martin, kes on suuresti ka Gerli kui suunamudija videote ja piltide autor.