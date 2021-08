Miss Estonia 1998 Kadri Väljaotsa elus on olnud väga palju stressi: unustasin enda eest hoolitsemise ega nautinud elu piisavalt

Tihedamalt on Kadri hoidnud kontakti Miss Estonia 1997 Kristiina Heinmetsaga, kes oli Kadrile toeks ka hiljutisel kaalulangetusteekonnal. Nimelt võitles muidu piitspeenike Kadri veel alles eelmisel aastal tuntava ülekaaluga, mis hakkas kogunema stressiga. "Mul on elus olnud palju stressi ja ma ei teadnud, kuidas õigesti kõigega toime tulla. Unustasin enda eest hoolitsemise ega nautinud elu piisavalt. Teraapia toel õppisin asju kergemini võtma."

Kadri soovitab teistelegi psühholoogi abi, kui probleemid kasvavad üle pea. "Täna lihtsalt teed seda, mida suudad, ja ülejäänuga tegeled homme või hiljem," teab Kadri. Ta hakkas eelmisel aastal taas spordiga tegelema ja on nüüdseks kaotanud üle kahekümne kilo. "Jooksen umbes kolm korda nädalas ja muudel päevadel teen muid trenne. Väga oluline on säilitada distsipliin nii liikumises kui ka tervislikus toitumises. Noorena tegelesin palju spordiga ja loodan, et olen nüüd jäädavalt selle juurde tagasi tulnud."