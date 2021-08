Tabatud! Just see soodne kleit on Eesti moegurmaanide lemmik!

Kristiina Heinmets-Aigro on tuntud kui kallite brändide austaja – tema käevangus näeb tavaliselt kas Chaneli või Hermesi käekotte. Stella K. Wadowsky on teada samuti käekotigurmaanina – ta kogub nišibrändide kotte ja tutvustas kevadel oma kollektsiooni TV 3 saates.

Heinmets kandis kleiti Miss Estonia võitnute kokkutulekul ja säras seal hiilgava figuuriga. Stella K. Wadowsky poseeris samasuguses kleidis oma Instagramis, mis on pühendatud tema personaalsele stiilile. Mõlema naise puhul võib öelda, et tähtis pole kleidi hind, vaid hoopis see, kui kaunilt see välja kantakse!