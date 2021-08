Koondamislaine jätkub: Kuku raadiost peab lahkuma ka pikaaegne eetrihääl Ulla Länts

Kuku raadio peatoimetaja Madis Kimmel ütles ERR-ile, et raadio töötajate koosseisu ootavad ees muutused. Seetõttu peab raadiost lahkuma ka Ulla Länts. Läntsi lahkumine on Kimmeli sõnul seotud programmiuuendustega.

Just mõni aeg tagasi kirjutas ka Kroonika, et Kuku raadio sulgeb Tartu toimetuse. Duo Media raadiote juht Priit Vare põhjendas muutusi programmi ümber korraldamisega ning sellega, et reklaamiraha on Eestis jäänud sisuliselt olematuks.

Uurides tookord ka Varelt, kas vastab ka tõele, et neil on plaanis kärpida täis- ja pooltunniuudiste mahtu, tõdes ta, et otseselt mitte. "Pigem on see seotud uue sügisprogrammiga ja me kindlasti ei kärbi täistunniuudiste mahtu. Pigem vastupidi. Lihtsalt keset päeva kaovad mõned pooltunniuudised ära."