FOTO | Peresisene asi: Martin Repinski ja Siret Kotka võtsid presidendivalimistele kaasa ka kolmanda pereliikme!

Varasemas intervjuus on Siret tõdenud, et Morgan elas vanemate lahkuminekut raskelt üle. "Kui läheme kuhugi koos, siis ta ikka võtab mõlemal käest kinni, näha on, et ta tahab, et teised näeksid, et ema-isa on koos. Ja kui ta on Martiniga olnud pikemalt ja tuleb siis minu juurde ning Martin läheb ära, siis on väikemehe silmis pisarad. Seda on raske pealt näha," kirjeldas ta pisarsilmil 2019. aasta lõpus antud usutluses.